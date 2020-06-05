В пятницу, 5 июня, перед зданием Верховной Рады в Киеве проходит митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова, в ходе которого житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя. Об этом сообщает "Украинская правда".

Полиции удалось быстро потушить мужчину.

Семья Ляшенко пришла из Новой Каховки на митинг против Авакова из-за рейдерского захвата. По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

В знак протеста мужчина решил себя поджечь. Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году.

Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.