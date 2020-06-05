Протест против Авакова: мужчина пытался сжечь себя [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, перед зданием Верховной Рады в Киеве проходит митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова, в ходе которого житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя. Об этом сообщает "Украинская правда".
Полиции удалось быстро потушить мужчину.
Семья Ляшенко пришла из Новой Каховки на митинг против Авакова из-за рейдерского захвата. По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".
В знак протеста мужчина решил себя поджечь. Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году.
Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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