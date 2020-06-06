57 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк, ушли в отставку после отстранения двоих их коллег, подозреваемых в избиении демонстранта. Об этом сообщает "Укринформ" ссылаясь на BBC.

Весь коллектив специального подразделения полиции в США отказался работать после того, как двух офицеров, обвиненных в жестокости, отправили в неоплачиваемый отпуск.

На видео, которое 4 июня разошлось в соцсетях, офицеры в городе Баффало, штат Нью-Йорк, прижимают к земле мужчину пожилого возраста.

Во время задержания 75-летний мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Джон Эванс, председатель местного профсоюза полицейских заявил, что офицеры всего лишь выполняли приказ

Наша позиция заключается в том, что эти офицеры всего лишь выполняли приказ заместителя комиссара полиции Джозефа Грамаглии

Напомним, ранее на одном из митингов была задержана дочь мэра Нью-Йорка.

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