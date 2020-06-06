Полицейские избили пожилого мужчину и уволились (видео) [ Редактировать ]
57 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк, ушли в отставку после отстранения двоих их коллег, подозреваемых в избиении демонстранта. Об этом сообщает "Укринформ" ссылаясь на BBC.
Весь коллектив специального подразделения полиции в США отказался работать после того, как двух офицеров, обвиненных в жестокости, отправили в неоплачиваемый отпуск.
На видео, которое 4 июня разошлось в соцсетях, офицеры в городе Баффало, штат Нью-Йорк, прижимают к земле мужчину пожилого возраста.
Во время задержания 75-летний мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Джон Эванс, председатель местного профсоюза полицейских заявил, что офицеры всего лишь выполняли приказ
Наша позиция заключается в том, что эти офицеры всего лишь выполняли приказ заместителя комиссара полиции Джозефа Грамаглии
Напомним, ранее на одном из митингов была задержана дочь мэра Нью-Йорка.
Читайте также, 5 июня в Киеве проходил митинг за отставку Аваковав, на котором один из участников себя поджег.
Ранее мы сообщали, Зеленский рассказал когда Аваков покинет пост главы МВД.
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