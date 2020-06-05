Протести проти поліційного свавілля спалахнули і в Мексиці. Там людей обурила схожа до американської історія - у в'язниці помер затриманий. Молодого чоловіка заарештували на початку травня за те, що порушив карантин - ходив без маски.

Мирні акції переросли у масові заворушення. Агресивні молодики заходилися громити та палити автомобілі правоохоронців. Поліцейські застосували силу у відповідь.