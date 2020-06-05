У Мексиці спалахнули протести проти поліційного свавілля [ Редактировать ]
Протести проти поліційного свавілля спалахнули і в Мексиці. Там людей обурила схожа до американської історія - у в'язниці помер затриманий. Молодого чоловіка заарештували на початку травня за те, що порушив карантин - ходив без маски.
Мирні акції переросли у масові заворушення. Агресивні молодики заходилися громити та палити автомобілі правоохоронців. Поліцейські застосували силу у відповідь.
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