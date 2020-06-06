Греция откроет границы для украинцев при одном условии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"С 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом", - говорится в сообщении. К такому решению после переговоров пришли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас.

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Отмечается, что границы будут открыты при условии стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах.

К слову, с 15 июня 2020 года Греция открывает свои границы для 20 стран мира, но Украины в этом списке пока нет.

На отдых в Греции могут рассчитывать туристы с Кипра, Израиля, Германии, Китая, Австралии, Японии, Дании, Австрии, Болгарии, Сербии, Румынии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Норвегии.

Иностранцам можно будет не сдавать тест на COVID-19, но медики имеют право делать тесты выборочно.

С 15 июня авиарейсы будут принимать только аэропорт Афин, а с 1 июля - все аэропорты Греции.

Ранее мы писали о том, когда Турция откроет границы для украинцев.