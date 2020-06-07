Жителі Черкащини вимагають відремонтувати діряві дороги [ Редактировать ]
Понад 15 мільярдів гривень - саме стільки грошей, за різними підрахунками, потрібно на відновлення інфраструктури Донбасу. Та по правді, доріг - наче після бомбардувань - в Україні багато. Приміром, на Черкащині.
У цей історичний регіон приїжджає дедалі менше туристів. І головна проблема - саме погана інфраструктура. Уже не перший рік жителі Суботова просять владу відремонтувати місцевий автошлях. Доведені до відчаю люди перекрили дорогу.
Цю старовинну церкву в центрі Суботова бачив чи не кожен українець - вона зображена на п'яти-гривневій купюрі. Всередині - усипальниця Богдана Хмельницького. Відвідати історичну пам'ятку на батьківщину гетьмана приїжджали тисячі туристів з усієї Європи. Та за останні роки візитерів значно поменшало. Причина - не коронавірус, а геть розбиті дороги.
Оксана Кірсанова, продавчиня крамниці:
Колись у вихідні у мене стояло тут сорок автобусів, саме на стоянці - екскурсоводи не встигали проводити екскурсії. То зараз - автобуси практично не їздять.
Із Суботова туристичні маршрути розходяться у бік Черкас і Чигирина. Звідси можна дістатися і до славетного Холодного Яру, і до тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Та з кожним роком доїхати сюди складніше.
Подорож історичними місцями для родини Вадима закінчилася під Суботовом. Розбитої дороги його автомобіль не витримав. Тепер здають нерви і у водія - три години чоловік змушений чекати, доки товариш привезе запасне колесо.
Вадим Даликорій, турист:
Ось, буквально метрів 200 була яма, я її не помітив. Ну, як - я її помітив, я її обминав, а вскочив у другу і все, через 200 метрів спустило колесо.
Від розбитих доріг у розпачі не тільки туристи, а й місцеві жителі. Ремонтів тутешні шляхи, розповідає Владислав, не бачили добрих півтора десятка років. Через це у навколишні села вже відмовляються їздити навіть постачальники продуктів.
Це яскрава ілюстрація, що ми знаходимось тотально у такій ямі. Тому, сил більше терпіти немає. Коли дощ - тут взагалі не зрозуміла її глибина і ти так стаєш перед самою ямою і думаєш, як тобі проїхати.
Аби привернути увагу до проблеми, селяни вирішили дорогу перекрити.
Все, не пускаем? - Не пускаем никого!
Попри вихідний, чиновники на акцію приїхали. Заступник начальника служби автомобільних доріг запевняє: "хоч зараз почав би ремонтувати зруйнований шлях, та міністерство на це грошей не виділило". Мовляв, дорога ця - регіонального значення, і фінансування її ремонту - не першочергове.
Геннадій Андрєєв, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області:
Я не можу сказати, ви ж розумієте!? Я не Бог і не в Кабміні і не розподіляю ці кошти. Ми направляли листи на "Укравтодор" в зв'язку з тим , щоб вони збільшили це фінансування - тому очікуємо.
Люди ж обіцянкам чиновників не вірять і вже готуються до наступної, масштабнішої акції. За тиждень жителі Суботова вийдуть перекрити трасу вже державного значення.
по теме
Жителі Миколаївщини потерпають від ваговозів на дорогах
Мешканці маленького містечка Баштанка, на Миколаївщині майже 2 тижні виходять на нічні чергування, аби не дати транзитним фурам заїхати в населений пункт
У Черкасах батьки дітей вимагають відкрити дитсадки
У Черкасах матусі малюків на межі бунту через безвихідь - більшості з них, дітей подіти просто нікуди, а роботодавці вже погрожують звільненнями
Руйнівна медреформа: лікарі психлікарень вийшли на масовий протест
Другий етап медреформи може стати катастрофічним для України: недофінансування, звільнення персоналу і пацієнти на вулиці
Корупційний скандал у Дунайському пароплавстві: як відреагували в Міністерстві інфраструктури України?
На мітинг вийшли представники річкової та морської галузі і громадські активісти - вони вимагають зупинити розкрадання Українського Дунайського пароплавства
Америку накрила хвиля масових протестів: до Білого дому стягують "Нацгвардію"
Обличчям до обличчя - протестувальники і силовики тепер на лінії прямого протистояння