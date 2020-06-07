Понад 15 мільярдів гривень - саме стільки грошей, за різними підрахунками, потрібно на відновлення інфраструктури Донбасу. Та по правді, доріг - наче після бомбардувань - в Україні багато. Приміром, на Черкащині.

У цей історичний регіон приїжджає дедалі менше туристів. І головна проблема - саме погана інфраструктура. Уже не перший рік жителі Суботова просять владу відремонтувати місцевий автошлях. Доведені до відчаю люди перекрили дорогу.

Цю старовинну церкву в центрі Суботова бачив чи не кожен українець - вона зображена на п'яти-гривневій купюрі. Всередині - усипальниця Богдана Хмельницького. Відвідати історичну пам'ятку на батьківщину гетьмана приїжджали тисячі туристів з усієї Європи. Та за останні роки візитерів значно поменшало. Причина - не коронавірус, а геть розбиті дороги.

Оксана Кірсанова, продавчиня крамниці:

Колись у вихідні у мене стояло тут сорок автобусів, саме на стоянці - екскурсоводи не встигали проводити екскурсії. То зараз - автобуси практично не їздять.

Із Суботова туристичні маршрути розходяться у бік Черкас і Чигирина. Звідси можна дістатися і до славетного Холодного Яру, і до тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Та з кожним роком доїхати сюди складніше.

Подорож історичними місцями для родини Вадима закінчилася під Суботовом. Розбитої дороги його автомобіль не витримав. Тепер здають нерви і у водія - три години чоловік змушений чекати, доки товариш привезе запасне колесо.

Вадим Даликорій, турист:

Ось, буквально метрів 200 була яма, я її не помітив. Ну, як - я її помітив, я її обминав, а вскочив у другу і все, через 200 метрів спустило колесо.

Від розбитих доріг у розпачі не тільки туристи, а й місцеві жителі. Ремонтів тутешні шляхи, розповідає Владислав, не бачили добрих півтора десятка років. Через це у навколишні села вже відмовляються їздити навіть постачальники продуктів.

Це яскрава ілюстрація, що ми знаходимось тотально у такій ямі. Тому, сил більше терпіти немає. Коли дощ - тут взагалі не зрозуміла її глибина і ти так стаєш перед самою ямою і думаєш, як тобі проїхати.

Аби привернути увагу до проблеми, селяни вирішили дорогу перекрити.

Все, не пускаем? - Не пускаем никого!

Попри вихідний, чиновники на акцію приїхали. Заступник начальника служби автомобільних доріг запевняє: "хоч зараз почав би ремонтувати зруйнований шлях, та міністерство на це грошей не виділило". Мовляв, дорога ця - регіонального значення, і фінансування її ремонту - не першочергове.

Геннадій Андрєєв, заступник начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області:

Я не можу сказати, ви ж розумієте!? Я не Бог і не в Кабміні і не розподіляю ці кошти. Ми направляли листи на "Укравтодор" в зв'язку з тим , щоб вони збільшили це фінансування - тому очікуємо.

Люди ж обіцянкам чиновників не вірять і вже готуються до наступної, масштабнішої акції. За тиждень жителі Суботова вийдуть перекрити трасу вже державного значення.