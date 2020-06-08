У США прогнозують появу вакцини проти коронавірусу до кінця року [ Редактировать ]
Вакцина проти коронавірусу може з'явитися уже до кінця року. Це прогноз головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі. Але одразу пандемію вона не зупинить - застерігають американські фахівці.
Адже перші зразки препарату діятимуть, як і вакцина проти грипу. Вводити медикамент треба буде щороку, а то й частіше. І ефективність не буде стовідсоткова.
Організм блокуватиме інфекцію щонайбільше в 70% випадків. Це пов'язано з коротким інкубаційним періодом коронавірусу. Хоча якщо людина захворіє, симптоми будуть м'якшими.
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