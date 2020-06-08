На Донбасі за добу зафіксували п'ять порушень тиші [ Редактировать ]
На Донбасі від початку доби ворог п'ять разів порушував режим припинення вогню поранено одного українського солдата. Про це повідомили в Міноборони.
На Луганському напрямку російські найманці двічі обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського. Гатили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
З ручних протитанкових гранатометів ворог обстрілював укріплення оборонців Новоолександрівки, зі стрілецької зброї по захисниках Оріхового.
На Донецькому напрямку з аналогічного піхотного озброєння бойовики обстрілювали опорні пункти в районі Богданівки. Прицільним вогнем у відповідь українські військові припинили збройні провокації окупантів.
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