На Донбасі від початку доби ворог п'ять разів порушував режим припинення вогню поранено одного українського солдата. Про це повідомили в Міноборони.

На Луганському напрямку російські найманці двічі обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського. Гатили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З ручних протитанкових гранатометів ворог обстрілював укріплення оборонців Новоолександрівки, зі стрілецької зброї по захисниках Оріхового.

На Донецькому напрямку з аналогічного піхотного озброєння бойовики обстрілювали опорні пункти в районі Богданівки. Прицільним вогнем у відповідь українські військові припинили збройні провокації окупантів.