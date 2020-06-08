Злочин, який шокував не лише Німеччину, а весь світ! Поліція Мюнстера викрила групу педофілів, які роками розбещували дітей. Заарештували сімох людей - шістьох чоловіків та одну жінку.

Підозрювані знущалися з власних і прийомних дітей. Фільмували злочини і продавали відео в інтернеті. Всі подробиці цієї моторошної історії - в матеріалі Тетяни Логунової.

Цей непримітний дачний будинок на околиці міста Мюнстер - показують у кожному випуску німецьких новин. У його стінах щонайменше кілька років дорослі знущалися над дітьми. Стримати емоції і добрати слів не можуть навіть досвідчені силовики.

Райнер Фурт, керівник поліції Мюнстера:

Наші криміналісти побачили те, що виходить за усі межі людського сприйняття. Юридичною мовою це звучить так: 11 людей затримано, семеро з них знаходяться у слідчому ізоляторі, їм висунуто підозру у сексуальних злочинах над дітьми. Але цих слів недостатньо, щоб описати масштаби скоєного. Скоєного у нашому суспільстві.

Головний підозрюваний - власник будинку, молодий програміст з Мюнстера. Співучасники його родичі і друзі. Жертви їхні власні та прийомні діти. Перед тортурами хлопчикам давали снодійне.

Мартін Ботценхардт, генеральний прокурор Мюнстера:

Поки що ми ідентифікували трьох жертв. Це хлопчики віком 5, 10 та 12 років. П'ятирічна дитина - це син одного із затриманих. Десятирічний хлопчик - син жінки, з якою мешкав головний підозрюваний. Найстарша з жертв є племінником одного з затриманих.

Насильство над дітьми підозрювані знімали на відео. Потім завантажували на сервер і розповсюджували в інтернеті.

На сервері затримані зберігали 600 терабайтів даних. Щоб продивитися усі матеріали одному криміналісту знадобилося б кілька років. Наразі дані вилучені, їх розшифровкою займається спеціальна комісія. Слідчі хочуть вийти на усіх людей, які купляли і завантажували це відео.

Як силовикам вдалося викрити цю групу поки невідомо. У поліції кажуть - допомогти у розкритті подібних злочинів можуть самі громадяни. Німців просять пильнувати і у разі найменшої підозри, що хтось незаконно поводиться із дітьми - негайно звертатися до правоохоронних органів.

Райнер Фурт, керівник поліції Мюнстера:

Ми дуже рідко отримуємо інформацію від пильних громадян. Тому я хочу звернутися до усіх. Співробітники шкіл і дитсадків, соціальні працівники, дитячі лікарі, сусіди, всі повинні бути ще уважнішими. Це допоможе попередити подібні злочини або, принаймні, швидше їх припинити.

Діти, які роками потерпали від насильства, наразі знаходяться у лікарні. Усім їм необхідна серйозна психологічна допомога.