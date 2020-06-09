Искусственный интеллект непрерывно обучается, и это может вызывать нестабильность в его работе. Но проблему можно решить, если ввести систему отдыха, похожую на циклы сна у людей. Об этом пишет internetua.com.

Эксперимент провели с одним из алгоритмов Лос-Аламосской лаборатории. У этой нейросети появились сбои после продолжительных периодов обучения без присмотра, и ученые подвергли ее воздействию состояний, похожих на волны, которые человеческих мозг испытывает во сне.

Читайте также В Україні дозволять роботу баз відпочинку

"Было похоже на то, что мы дали алгоритму аналог спокойного ночного отдыха", - говорит соавтор исследования Йизинг Уоткинс.

Отмечается, что решение дать нейросети "поспать" было одним из последних экспериментов: до этого ученые использовали разные типы шумов и применяли другие подходы. Но именно отдых дал наилучший результат - искусственный интеллект сохранил стабильность и не галлюцинировал.

Ранее мы писали о том, что в Китае робот вышел в прямой эфир.