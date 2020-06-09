Tesla создаст электрическую "маршрутку" для перевозки пассажиров [ Редактировать ]
Tesla создаст электрическую "маршрутку" для перевозки пассажиров по туннелю компании Маска. Информация о новом электрическом фургоне Tesla могла просочиться в рамках нового проекта от Boring Company Илона Маска, пишет techno.znaj.ua.
Маск заявлял о том, что Tesla делала электрический микроавтобус на основе модели X, но он так и не был реализован.
Компания Boring представила проект Loop, который свяжет 2 точки Лос-Анджелеса, и для использования этого туннеля необходим транспорт, который сможет перевозить пассажиров.
Новый 12-местный электрический фургон от Tesla будет частью большого проекта, одобренного округом Сан-Бернардино, штат Калифорния. За реализацию проекта проголосовало местное агентство транспорта, а реализовать его должна одна из компаний Илона Маска.
Помимо места для 12 пассажиров, в него можно будет поместить багаж, а передвигаться такой транспорт сможет со скоростью 127 миль в час (примерно 204 км в час).
Туннельная система длиной 2,8 мили соединит аэропорт со станцией в Ранчо Кукамонга и будет перевозить людей на электромобилях внутри туннелей.
Ранее сообщалось, что Маск построил новый скоростной тоннель.
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