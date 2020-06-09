Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску первой арабской миссии на Марс, которая запланирована на ближайшие несколько недель. Об этом сообщает BBC.



На путешествие к Марсу арабскому космическому кораблю понадобится семь месяцев. За это время он преодолеет расстояние в около 493 млн км. Зонд останется на орбите Марса в течение всего марсианского года, то есть 687 дней. Он будет оснащен тремя типами датчиков для исследования атмосферы планеты.

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"Космический корабль был собран в Колорадо и отправлен в Японию. Именно японская ракета и запустит его в космос", - говорится в сообщении.



Руководитель программы Сара Аль-Амири заявила, что проект должен стать основным стимулом для молодых арабских ученых начать карьеру в области космоса.





Напомним, ОАЭ уже имеет опыт космических путешествий. Страна уже отправляла спутники на орбиту Земли и одного из своих космонавтов на Международную космическую станцию.

Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили огромное море.

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