Коронавірусні гойдалки! В Херсоні видужали всі хворі на COVID. А в іншій південній області, на Одещині, одразу два села закрили на карантин. На в'їздах-виїздах - там встановили блокпости.

Карантинять і кілька сіл на Буковині. Але в одному, у Чорнівці, люди бунтують. Повідомлення про спалах коронавірусу - вони сприйняли із обуренням, а свого сільського голову назвали провокатором. Що там відбувається? І чому селяни не вірять в очевидну загрозі - Ольга Паламарюк з'ясувала.

Спалах коронавірусу в Чорнівці зафіксували минулого тижня. Тоді занедужала жінка, яка їздить на роботу в Чернівці. Ймовірно, там і підхопила вірус. За нею заразилися ще п'ятеро родичів і сусідів.

Світлана Марко, завідувачка амбулаторії села Чорнівка:

В нас є 6 позитивних відібраних мазків, тобто вже є підтвердження документальне в нас. Будемо проводити ще забір мазків у контактних.

Зараз одна людина в лікарні, решта - вдома. Стан стабільний. Про спалах інфекції сільський голова написав пост у соціальній мережі. Жителів Чорнівки закликав бути обережними та дотримуватися карантину.

Георгій Бота, сільський голова Чорнівки:

Потрібно сказати людям правду. Є проблема - ми її хочемо вирішити. Немає чого чекати. Звичайно, приходять батьки до родичів і можемо мати проблему.

Однак дії голови селяни - не зрозуміли. Вважають, що він лише сіє паніку.

Я не боюся, я вже в лютому перехворіла. - Але ви маску носите. - Я ношу, бо такий закон. Я законопослушна людина. Но що це за позорище, що Чорнівка така хвора. Хто хворий, хто помер?

Юрій Боднар, житель Чорнівки:

Ми бачимо, ви без маски зараз. - А ви віруюча людина? - А що має віра до маски? - Якщо написано, що я маю вмерти від коронавірусу - вмру від коронавірусу

Та, насправді, кажуть медики, боятися є чого. На Чернівеччині більше 3,5 тисяч випадків зараження коронавірусом. І щодня додаються десятки нових. У лікарнях майже півтисячі пацієнтів. 42 у важкому стані.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Є складні випадки. Є пацієнти, які на сьогоднішній день підключені до апаратів ШВЛ. Є близько 10 пацієнтів, які перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

В області впевнені: сільський голова Чорнівки діяв правильно. Бо останнім часом люди почали нехтувати правилами безпеки: забувають про маски, збираються гуртом. А це може звести нанівець усі старання медиків.