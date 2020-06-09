Село на Буковині бунтує проти карантину [ Редактировать ]
Коронавірусні гойдалки! В Херсоні видужали всі хворі на COVID. А в іншій південній області, на Одещині, одразу два села закрили на карантин. На в'їздах-виїздах - там встановили блокпости.
Карантинять і кілька сіл на Буковині. Але в одному, у Чорнівці, люди бунтують. Повідомлення про спалах коронавірусу - вони сприйняли із обуренням, а свого сільського голову назвали провокатором. Що там відбувається? І чому селяни не вірять в очевидну загрозі - Ольга Паламарюк з'ясувала.
Спалах коронавірусу в Чорнівці зафіксували минулого тижня. Тоді занедужала жінка, яка їздить на роботу в Чернівці. Ймовірно, там і підхопила вірус. За нею заразилися ще п'ятеро родичів і сусідів.
Світлана Марко, завідувачка амбулаторії села Чорнівка:
В нас є 6 позитивних відібраних мазків, тобто вже є підтвердження документальне в нас. Будемо проводити ще забір мазків у контактних.
Зараз одна людина в лікарні, решта - вдома. Стан стабільний. Про спалах інфекції сільський голова написав пост у соціальній мережі. Жителів Чорнівки закликав бути обережними та дотримуватися карантину.
Георгій Бота, сільський голова Чорнівки:
Потрібно сказати людям правду. Є проблема - ми її хочемо вирішити. Немає чого чекати. Звичайно, приходять батьки до родичів і можемо мати проблему.
Однак дії голови селяни - не зрозуміли. Вважають, що він лише сіє паніку.
Я не боюся, я вже в лютому перехворіла. - Але ви маску носите. - Я ношу, бо такий закон. Я законопослушна людина. Но що це за позорище, що Чорнівка така хвора. Хто хворий, хто помер?
Юрій Боднар, житель Чорнівки:
Ми бачимо, ви без маски зараз. - А ви віруюча людина? - А що має віра до маски? - Якщо написано, що я маю вмерти від коронавірусу - вмру від коронавірусу
Та, насправді, кажуть медики, боятися є чого. На Чернівеччині більше 3,5 тисяч випадків зараження коронавірусом. І щодня додаються десятки нових. У лікарнях майже півтисячі пацієнтів. 42 у важкому стані.
Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:
Є складні випадки. Є пацієнти, які на сьогоднішній день підключені до апаратів ШВЛ. Є близько 10 пацієнтів, які перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.
В області впевнені: сільський голова Чорнівки діяв правильно. Бо останнім часом люди почали нехтувати правилами безпеки: забувають про маски, збираються гуртом. А це може звести нанівець усі старання медиків.
по теме
Німецька Тюрингія хоче повністю скасувати карантин
Чекати на рішення федерального уряду не планують, чим неабияк непокоять як офіційний Берлін, так і інші землі країни - чим зумовлена така політична самостійність в період пандемії?
Кияни заполонили столичні пляжі попри пандемію
Зали ресторанів у столиці найближчим часом не відкриють. Мер Віталій Кличко заявив - кількість хворих на COVID-19 все ще зависока для послаблення карантину
Коронавірус в Україні: кількість заражених зменшується
Кількість нових випадків інфікування COVID-19 в Україні дещо зменшилася. Як повідомили у Центрі громадського здоров'я напередодні підтверджено - 394 випадки. 13 людей померло. Натомість 217 одужало
Пляжі Києва заполонили відпочивальники: чи дотримуються правил
Українська столиця очолила національний антирейтинг за кількістю виявлених заражень на СOVID-19 за добу. Утім, така статистика не зупинила киян у бажанні відпочити
COVID-19 у світі: динаміка поширення вірусу
Минулої доби недугу підтвердили у 107 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих близиться до 7-ми мільйонів 200 тисяч, з них майже половина - одужала, а більш як 400 тисяч - померли