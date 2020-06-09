Депутат намагався вкоротити віку та підірвав будинок [ Редактировать ]
Вибух, зруйнована оселя, пожежа та перелякана дитина! Так на Дніпропетровщині місцевий депутат намагався скоїти самогубство. Принаймні така версія слідчих.
Сьогодні вранці у квартирі обранця пролунав вибух. Ударна хвиля зруйнувала стіну до сусідів. Почалася пожежа. Депутат зазнав серйозних опіків, але зміг вийти на двір. Звідки його забрала швидка. Зараз чоловік у тяжкому стані. Що саме спричинило вибух встановлюють експерти. Попередньо рванув газ.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
За попереднім висновком експертів вибух стався в результаті вибуху газу. На місті працювали співробітники ДСНС, а потім слідчо-оперативна група після обстеження квартири, а також виявлення мобільного телефону власника цієї квартири, який і постраждав в результаті вибуху та пожежі. У поліції є інформація, що чоловік намагався покінчити життям самогубством.
Сергій Шулік, заступник головного лікаря Новомосковської центральної районної лікарні:
Госпіталізовано у відділення інтенсивної терапії з опіками тяжкого ступеню, біля 100 відсотків поверхні тіла. Крім цього ще є опік дихальних шляхів. Тому що це був вибух газу.
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