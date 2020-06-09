А наш воєнкор Ігор Левенок знайшов представника Донбасу на передовій. Боєць із позивним Фідель, який був змушений покинути рідний Донецьк, зараз воює на фронті. Його історія - далі.

Фронт в районі Верхньоторецього. Армійці кажуть, запеклих боїв тут зараз ніби й немає - перемир'я. А вирви від артилерійських снарядів - ось вони.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Было двадцять пять приходов. Стреляли по нашим позициям, а результат вон только поломанные деревья.

Отже, ворог близько, в нього потужна зброя і вона не мовчить.

Солдат на псевдо "Фідель". Нині він легенда батальйону "Донбас". Чоловікові шістдесят один. Він із Донецька.

"Фідель", військовослужбовець Збройних сил України:

Я народився ще в городі Сталіно. Усе життя прожив у Донецьку, считал себя русским. Але коли я побачив "руський мир" я зрозумів, що я українець.

"Фідель" один із перших добровольців. Воює з літа чотирнадцятого. А до того працював на меблевій фабриці робочим. Активний учасник проукраїнських мітингів у Донецьку. Сам відсидів у "підвалі". Бойовики його катували та все ж відпустили. Відтоді, чоловік вивіз родину і взявся за зброю.

"Фідель", військовослужбовець Збройних сил України:

Я вирішив до кінця буду воювати чим би це не закінчилося. Чи мене звільнять чи ще якийсь варіант, мене влаштовує навіть трагічний ісход, я цього не боюся.

Та мрія у "Фіделя" життєствердна. Повернутися на свою малу Батьківщину.