Війна на Донбасі: "Фідель" з Донецька мріє повернутися на малу Батьківщину [ Редактировать ]
А наш воєнкор Ігор Левенок знайшов представника Донбасу на передовій. Боєць із позивним Фідель, який був змушений покинути рідний Донецьк, зараз воює на фронті. Його історія - далі.
Фронт в районі Верхньоторецього. Армійці кажуть, запеклих боїв тут зараз ніби й немає - перемир'я. А вирви від артилерійських снарядів - ось вони.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Было двадцять пять приходов. Стреляли по нашим позициям, а результат вон только поломанные деревья.
Отже, ворог близько, в нього потужна зброя і вона не мовчить.
Солдат на псевдо "Фідель". Нині він легенда батальйону "Донбас". Чоловікові шістдесят один. Він із Донецька.
"Фідель", військовослужбовець Збройних сил України:
Я народився ще в городі Сталіно. Усе життя прожив у Донецьку, считал себя русским. Але коли я побачив "руський мир" я зрозумів, що я українець.
"Фідель" один із перших добровольців. Воює з літа чотирнадцятого. А до того працював на меблевій фабриці робочим. Активний учасник проукраїнських мітингів у Донецьку. Сам відсидів у "підвалі". Бойовики його катували та все ж відпустили. Відтоді, чоловік вивіз родину і взявся за зброю.
"Фідель", військовослужбовець Збройних сил України:
Я вирішив до кінця буду воювати чим би це не закінчилося. Чи мене звільнять чи ще якийсь варіант, мене влаштовує навіть трагічний ісход, я цього не боюся.
Та мрія у "Фіделя" життєствердна. Повернутися на свою малу Батьківщину.
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