Люди, які хворіють на COVID-19 без симптомів дуже рідко передають недугу іншим. Про це заявили у ВООЗ. А от з якою частотою - досі невідомо. Нині це один із пріоритетів у дослідженнях нового коронавірусу.

За наявною інформацією, найнебезпечніші саме пацієнти, які кашляють і чхають. Водночас, за даними британських медиків, лише третина пацієнтів із позитивним тестом на СOVID-19 має явні симптоми хвороби.