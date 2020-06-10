Чи передають коронавірус іншим хворі без симптомів [ Редактировать ]
Люди, які хворіють на COVID-19 без симптомів дуже рідко передають недугу іншим. Про це заявили у ВООЗ. А от з якою частотою - досі невідомо. Нині це один із пріоритетів у дослідженнях нового коронавірусу.
За наявною інформацією, найнебезпечніші саме пацієнти, які кашляють і чхають. Водночас, за даними британських медиків, лише третина пацієнтів із позитивним тестом на СOVID-19 має явні симптоми хвороби.
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