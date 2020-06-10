У Відні знову лунає музика. Після майже трьох місяців карантину - відчинилися концертні зали й знаменита опера. Квитки - розмели за лічені хвилини, щойно вони з'явилися у продажу минулого тижня. Музиканти і співаки - здали тести на COVID-19, щоб мати змогу виступати без масок. Відвідувачів пускають лише у захисних пов'язках, і не більш як сотню осіб в одну залу. Повноцінно - концертні майданчики в Австрії запрацюють у вересні.

Герлінд Крафт, глядачка: