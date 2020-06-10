У Відні запрацювали концертні зали й знаменита опера [ Редактировать ]
У Відні знову лунає музика. Після майже трьох місяців карантину - відчинилися концертні зали й знаменита опера. Квитки - розмели за лічені хвилини, щойно вони з'явилися у продажу минулого тижня. Музиканти і співаки - здали тести на COVID-19, щоб мати змогу виступати без масок. Відвідувачів пускають лише у захисних пов'язках, і не більш як сотню осіб в одну залу. Повноцінно - концертні майданчики в Австрії запрацюють у вересні.
Герлінд Крафт, глядачка:
Не можу сказати, що незручно. Але незвично. Бо зазвичай зала забита вщент. Музикантам теж, мабуть ніяково грати для такої малої кількості слухачів.
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