Проректора Київського університету спіймали на хабарі [ Редактировать ]
На хабарі у 224 тисячі гривень спіймали проректора одного з Київських університетів. Гроші вимагав у 8 іноземців, яким обіцяв видати запрошення на навчання. Відтак, вони мали би право на безперешкодний в'їзд в Україну.
Хабарника затримали, триває розслідування. Посадовцеві загрожує до 7 років в'язниці з конфіскацією майна.
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