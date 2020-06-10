На хабарі у 224 тисячі гривень спіймали проректора одного з Київських університетів. Гроші вимагав у 8 іноземців, яким обіцяв видати запрошення на навчання. Відтак, вони мали би право на безперешкодний в'їзд в Україну.

Хабарника затримали, триває розслідування. Посадовцеві загрожує до 7 років в'язниці з конфіскацією майна.