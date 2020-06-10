Google Maps включат предупреждения о закрытых пунктах пропуска в разных странах для тех путешественников, которые двигаются через границы на автомобиле.

Об этом пишут разработчики Google.

По их словам, система будет выдавать ограничения только в том случае, если местные власти дадут разрешение на их публикацию в приложении.

Кроме того, новые функции позволят пользователям в реальном времени узнавать заполненность вокзалов и остановок.

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