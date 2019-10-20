Google Maps запускает новую функцию [ Редактировать ]
В приложении Google Maps появится возможность получать данные о дорожных авариях и пробках, а также об опасных предметах на автодорогах.
Предполагается, что информировать о ДТП и тянучках смогут водители, которые пользуются приложением. Новые сервисы запустят в течение нескольких недель на iOS, перед этим их добавили в Android.
Водитель сможет уточнить в Google Maps о проведении ремонтных работ на трассе, перекрытии полос, авариях и препятствиях на пути. Сейчас аналогичные функции информирования существуют в приложении Waze.
Ранее сообщалось, что в Google Chrome появилась новая функция, а также Google создала самый мощный квантовый компьютер.
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