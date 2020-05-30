Компания Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, запланированную на 3 июня. Об этом сообщили в твиттере Android Developers. Причины переноса мероприятия не указаны, лишь отмечается, что "сейчас не время праздновать".

Как пишет The Verge, Google перенес презентацию Android 11 из-за народных волнений, которые охватили крупнейшие города США. Акции протеста против полицейского произвола сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, грабежами, поджогами и актами вандализма. Беспорядки стали крупнейшими в Штатах с 2016 года.

Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью в "Кремниевой долине" - неподалеку от Сан-Франциско. Этот город, как и соседний Сан-Хосе, также охвачен народными волнениями.

Поводом для массовых беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он был жестко задержан полицией в Миннеаполисе, после чего умер. Полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Как сообщалось ранее, массовыми беспорядками охвачены более чем десять крупных городов США.