Google отложила презентацию Android 11 [ Редактировать ]
Компания Google отложила презентацию публичной бета-версии Android 11, запланированную на 3 июня. Об этом сообщили в твиттере Android Developers. Причины переноса мероприятия не указаны, лишь отмечается, что "сейчас не время праздновать".
Как пишет The Verge, Google перенес презентацию Android 11 из-за народных волнений, которые охватили крупнейшие города США. Акции протеста против полицейского произвола сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, грабежами, поджогами и актами вандализма. Беспорядки стали крупнейшими в Штатах с 2016 года.
Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью в "Кремниевой долине" - неподалеку от Сан-Франциско. Этот город, как и соседний Сан-Хосе, также охвачен народными волнениями.
Поводом для массовых беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он был жестко задержан полицией в Миннеаполисе, после чего умер. Полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Как сообщалось ранее, массовыми беспорядками охвачены более чем десять крупных городов США.
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Столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Народные волнения сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.
В Twitter можно создавать черновики и отложенные публикации
Функция отложенной публикации была доступна для бизнес-аккаунтов сервиса Ad Products с 2013 года. Также опубликовать твит в определенное время позволяли сторонние сервисы.
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