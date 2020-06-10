В Киеве возобновит работу экспресс-поезд в аэропорт "Борисполь". Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает kyiv.ukrainianwall.com.

По его словам, запуск экспресса "Киев-"Борисполь" готовят с 15 июня. К тому же, откроют новую остановку на станции "Выдубичи".

Читайте также Когда в Украине возобновят авиасообщение

"К долгожданному возобновлению авиарейсов - две хорошие новости: запуск Kyiv Boryspil Express с 15 июня и открытие новой остановки "Выдубичи", - сообщил Юрик.

Он добавил, что с учетом пожеланий пассажиров экспресс-поезд "Киев-"Борисполь" теперь будет делать остановку на платформе "Выдубичи".

"Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", - объяснил Юрик.

Отмечается, что количество рейсов экспресс-поезда пока будет ограничено из-за небольшого пассажиропотока.

Напомним, экспресс "Киев-"Борисполь" прекратил работу 17 марта в связи с карантином.

Ранее сообщалось, что в Киеве городская электричка частично возобновляет работу.