Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" возобновит работу [ Редактировать ]
В Киеве возобновит работу экспресс-поезд в аэропорт "Борисполь". Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает kyiv.ukrainianwall.com.
По его словам, запуск экспресса "Киев-"Борисполь" готовят с 15 июня. К тому же, откроют новую остановку на станции "Выдубичи".
"К долгожданному возобновлению авиарейсов - две хорошие новости: запуск Kyiv Boryspil Express с 15 июня и открытие новой остановки "Выдубичи", - сообщил Юрик.
Он добавил, что с учетом пожеланий пассажиров экспресс-поезд "Киев-"Борисполь" теперь будет делать остановку на платформе "Выдубичи".
"Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", - объяснил Юрик.
Отмечается, что количество рейсов экспресс-поезда пока будет ограничено из-за небольшого пассажиропотока.
Напомним, экспресс "Киев-"Борисполь" прекратил работу 17 марта в связи с карантином.
Ранее сообщалось, что в Киеве городская электричка частично возобновляет работу.
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