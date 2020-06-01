Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение с 15 июня. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов.

Первыми восстановят рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию. Авиасообщение с Италией и Испанией пока останется закрытым.

Более точные данные в течение недели озвучим. Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация.

Министр подчеркнул, что сейчас работают над возобновлением как внутренних, так и международных рейсов. При этом внутреннее авиасообщение могут возобновить раньше.

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Кроме того, сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.

Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, а через три-четыре часа уже можно будет выходить в город.

Напомним, раньше "Подробности" сообщили о том, какие авиакомпании восстановили рейсы в Украину и куда уже можно отправиться.