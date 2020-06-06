В Киеве городская электричка частично возобновляет работу [ Редактировать ]
В Киеве с 8 июня частично возобновляется движение городской электрички.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".
Отмечается, что поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что запуск городской электрички в Киеве перенесли.
Также напомним, что 4 июня запустили поезда в западном направлении.
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