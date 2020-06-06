В Киеве с 8 июня частично возобновляется движение городской электрички.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

Отмечается, что поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что запуск городской электрички в Киеве перенесли.

Также напомним, что 4 июня запустили поезда в западном направлении.