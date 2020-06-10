Денис Шмигаль оприлюднив умови отримання чергового траншу МВФ [ Редактировать ]
Перший транш Міжнародного Валютного Фонду у 2,1 мільярда доларів надійде до українського бюджету вже завтра, - про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Кредит за програмою "stand by" для України рада директорів МВФ погодила напередодні. Його загальна сума - 5 мільярдів доларів. Проект розрахований на 18 місяців. За словами урядовців, нова програма з МВФ дозволить Україні залучити ще майже $ 3 млрд від інших кредиторів.
У Кабміні наголосили, що серед умов надання позики немає ні перегляду пенсійного віку, ні підвищення тарифів на комунальні послуги.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У меморандумі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку. Немає жодного слова про підвищення тарифів. Більш того, МВФ розділяє нашу політику, щодо тарифоутворення. Також ми отримаємо макрофінансову допомогу від Європейського Союзу і Світового банку. Загалом, за цей та наступний рік ми очікуємо 8 млрд доларів підтримки, яка почнеться з 1 траншу МВФ.
Сергій Марченко, міністр Фінансів України:
Ці кошти нам дозволять профінансувати дефіцит бюджету. Мова йде не тільки про погашення державного боргу, мова йде також про можливість забезпечити виплату пенсій, зарплат, доплат медикам по "COVID-фонду".
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