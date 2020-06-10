Перший транш Міжнародного Валютного Фонду у 2,1 мільярда доларів надійде до українського бюджету вже завтра, - про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кредит за програмою "stand by" для України рада директорів МВФ погодила напередодні. Його загальна сума - 5 мільярдів доларів. Проект розрахований на 18 місяців. За словами урядовців, нова програма з МВФ дозволить Україні залучити ще майже $ 3 млрд від інших кредиторів.

У Кабміні наголосили, що серед умов надання позики немає ні перегляду пенсійного віку, ні підвищення тарифів на комунальні послуги.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У меморандумі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку. Немає жодного слова про підвищення тарифів. Більш того, МВФ розділяє нашу політику, щодо тарифоутворення. Також ми отримаємо макрофінансову допомогу від Європейського Союзу і Світового банку. Загалом, за цей та наступний рік ми очікуємо 8 млрд доларів підтримки, яка почнеться з 1 траншу МВФ.

Сергій Марченко, міністр Фінансів України: