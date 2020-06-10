VIP-в'язні: кого з відомих політиків покарала рука Феміди [ Редактировать ]
Дорога з владного крісла до судової зали знайома багатьом світовим політикам. Виправдовуватись доводиться і колишнім можновладцям, і чинним. Приміром, в Ізраїлі зараз судять прем'єра, в Іспанії - колишнього короля. Та чим закінчуються подібні VIP-процеси? І що закидають сильним світу цього?
Хабарництво, відмивання грошей, зловживання владою. Це найпопулярніші звинувачення, за якими топ-чиновників у всьому світі притягують до суду. У березні 2018 року уперше за всі історію Франції колишнього президента Ніколя Саркозі взяли під варту. Допитали і відпустили. Його підозрюють у незаконному фінансуванні своєї передвиборної кампанії. Гроші нібито дав колишній лівійський диктатор Муаммар Каддафі. Спроба оскаржити розслідування була марною. Справа тягнеться донині.
Ніколя Саркозі, президент Франції (2007 - 2012):
Я більше не займаюсь політикою. Для мене це в минулому, яке я дуже люблю.
Два роки умовно отримав його попередник Жак Ширак за створення фіктивних робочих місць у мерії Парижа, де раніше головував. На лаві підсудних довелося посидіти ще одному VIP-чиновнику з Франції. 2011 року на весь світ прогримів скандал з Домініком Стросс-Канном, тоді ще головою Міжнародного валютного фонду. Його підозрювали у сексуальному насильстві та спробі зґвалтування. Проти політика позивалася готельна покоївка. За кілька місяців справа розпалася через недовіру до свідчень жінки. Стросс-Канн втратив посаду в МВФ і шанс балотуватися в президенти Франції.
Домінік Стросс-Канн, колишній голова Міжнародного Валютного Фонду:
Я дав слабинку, допустився моральної помилки і шкодую про це.
Фігурант численних скандалів - колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. На його рахунку понад 60 розслідувань та кримінальних справ за зв'язки з мафією, хабарництво, корупцію, відмивання коштів, підробку документів, тиск на свідків, інтимний зв'язок з неповнолітньою. Був засуджений тричі. Проте щоразу - завдяки справності адвокатів - виходив сухим з води. Хіба що встиг 2014 року попрацювати на громадських роботах у будинку для літніх людей.
Сільвіо Берлусконі, прем'єр-міністр Італії (1994 - 1995), (2001 - 2006), (2008 - 2011):
Я хочу, щоб моя невинуватість була доведена.
Вперше в історії Ізраїлю судовий процес почали проти чинного прем'єра. Беньяміна Нетаньяху звинувачують у корупції, хабарництві та обмані громадської довіри. Голова уряду особисто прибув на засідання в кінці травня. Усі звинувачення відкидає.
Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Нехай громадськість бачить повну картину, знає всю правду. Вимагаю від суду повної прозорості.
Встиг посидіти за ґратами колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. У 2018 році його засудили до 12 років за корупцію та відмивання грошей. Провів у тюрмі більше року, поки Верховний суд не скасував введення вироку в дію - до завершення всіх апеляцій. А досі за ґратами екс-президент Південної Кореї Пак Кин Хє, перша жінка на цій посаді в країні. Її ув'язнили на 24 роки за причетність до корупційної змови та хабарництво. Як з'ясувалося, політик ухвалювала державні рішення під впливом подруги, з якою і брала участь у шахрайських схемах. Покарання відбуває у звичайній камері - без жодних привілеїв.
Пак Кин Хє, президент Республіки Корея:
Уся ця справа - на моїй совісті, це наслідок моєї необачності.
Рука Феміди простягається і до монарших осіб. В Іспанії почалося розслідування проти колишнього короля Хуана Карлоса Першого. Його підозрюють у хабарництві та відмиванні грошей. Чинний король Феліпе Шостий - син Хуана Карлоса - дистанціювався від батька і позбавив його щорічного утримання.
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