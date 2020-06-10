Родини з дітьми потребують державної підтримки: Наталія Королевська закликала захистити материнство в Україні [ Редактировать ]
Соціальні пільги скорочують, виплати не індексують, а на прожитковий мінімум - не проживеш. Найбільше це впливає на родини з дітьми. Тому до парламенту і президента звернулися жінки з різних областей України - підготували петицію. Вимагають соціального захисту для родин з дітьми.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Хватит уже этих экспериментов, хватит издеваться над мамами Украины! Мы понимаем, что нелегко, мы понимаем, что на всех не хватает денег. Но мы отдаем себе отчет, что им хватает денег на чиновников! Выделять на свои так называемые "схемы", но при этом, они не соглашаются поддерживать детство и материнство Украины. Не хотят поддерживать соцстандарты в стране. И для нас, женщин Украины, пришло время объдинить все наши усилия.
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