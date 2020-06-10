Соціальні пільги скорочують, виплати не індексують, а на прожитковий мінімум - не проживеш. Найбільше це впливає на родини з дітьми. Тому до парламенту і президента звернулися жінки з різних областей України - підготували петицію. Вимагають соціального захисту для родин з дітьми.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":