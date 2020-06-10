У середині липня в Україні має закінчитися реформа децентралізації. Уряд вже затвердив нову мапу районів - тепер їх стане менше. Загалом по країні має бути утворено майже півтори тисячі ОТГ. Та не всі населені пункти погоджуються із запропонованим документом.

Чому після реформи у деяких селах можуть зникнути соціально важливі об'єкти та як цьому запобігти?

Село Пиріжки Житомирської області - після адмінреформи воно стане частиною Малинської ОТГ Коростенського району. І втратить не лише смачну назву, а й, імовірно, власну школу та лікарню.

Ігор Ярмоченко, голова Пиріжківської міської ради:

Нехай би хоча б район зберігся і ми мали б можливість лікуватись по місцю. Тепер треба в Коростень їхати, тому що госпітальний центр, сказали, не буде у нас, у Малині і нам необхідно буде всім звертатися за медичною допомогою.

Замість 10 кілометрів до лікарні - більше п'ятдесяти. Під загрозою може опинитися і сільська школа. При тому, що кожен шостий житель села - дитина.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

2% з них - сироти, позбавлені батьківського піклування, 2% - дітей з інвалідністю, близько 15% - дітей з особливими освітніми проблемами. Всі ці функції сьогодні лежать на відповідних органах райдержадміністрацій. При ліквідації райдержадміністрацій фактично ліквідуються і передбачені законом системи захисту і підтримки дітей, лише 20% ОТГ перебрали на себе функцію органів опіки і піклування.

Політики кажуть: на несправедливий поділ скаржаться по всій країні.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Тут нічого не можуть зробити люди самі, їм надали розподілення, воно їх збуджує, воно їх не влаштовує, тому що вони розуміють, що залишаються без свого районного центру, вони не знають, куди їхати. У Житомирській області зробили дику ситуацію, коли зробили чотири райони на 600 тисяч і ще 3 райони по 150 тисяч. Я бачу, що це лобізм, я бачу, що місцеві еліти домовились - якось добрались до Києва і вирішили питання так, як їм вигідно, а не людям. І насправді це протирічить тій здоровій ідеї децентралізації, за яку ми боролися.

Схожа ситуація і в селі Здвижівка на Київщині - за планом його мають приєднати до Бородянської ОТГ. Місцевим туди їхати 30 км. Поділ територій селяни вважають несправедливим. По допомогу звернулися до депутатів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

На першому етапі це була добра реформа, коли почалося відновлення фінансування, збільшення фінансування, у нас на сьогодні створено 1029 громад по всій країні і є світовий досвід. Пролобіювали так, що центр в Бучі, а Ірпінь залишається, так би мовити, "на других ролях" - це вже порушення, це вже лобізм на державному рівні. Так само другий район - Бориспольський, який зробили центром, при тому, що там 63 тис. населення, поруч Бровари - більше, ніж 100 тис населення.

Депутати планують направити позов до Конституційного суду. Додадуть і звернення людей. Сподіваються, Феміда змусить владу більш зважено проводити адміністративну реформу.