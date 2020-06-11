На Гаїті від коронавірусу помер міністр соцполітики Еммануель Кантав. Йому було 59 років. Урядовець підхопив вірус кілька тижнів тому, його лікували в одному із місцевих шпиталів, однак побороти хворобу не вдалося.

На Гаїті від початку епідемії коронавірусом заразилися понад три з половиною тисячі людей. З них 56 - померли.