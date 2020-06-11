Столичні мотоциклісти об'єдналися у волонтерську спільноту щоб надавати першу невідкладну допомогу. Рятують життя постраждалим у ДТП та швидко доставляють донорську кров до лікарень. Як це працює?

Валерій щойно з виклику. Доставляв донорську кров постраждалому в ДТП мотоциклісту. Інженер-програміст за професією, вже 6 років волонтерить разом з іншими байкерами. Каже, статистику виїздів особисто не веде, але кожен пам'ятає.

Валерій Суслов, волонтер ГО "Мотохелп":

Запам'ятовуються завжди події, пов'язані зі смертю і пов'язані з дітьми, з вагітними жінками. Відчуття небезпеки трохи вщухнуло, почуття до людей, як щось втратили - стали більш легкими, але прийшов деякий професіоналізм. Намагаємося допомогти максимально ефективно і відпускаємо ці події.

Таких як Валерій, у спільноті - майже 60. Байкери-волонтери не мають власного офісу. Новеньких до себе приймають ледь не через іспит, а виключають - за бездіяльність і порушення Статуту. За 12 років існування головний принцип рятувальної команди: набирати лише професіоналів, які зможуть якісно надати першу долікарську допомогу.

Дмитро Буренін, керівник ГО "Мотохелп":

Ми не застосовуємо медикаментозне лікування, ми не ставимо крапельниці, ми не робимо ін'єкції. Але ми зупиняємо кровотечі, слідкуємо за прохідністю дихальних шляхів, робимо серцево-легеневу реанімацію - не дай боже, застосовуємо автоматичні зовнішні дефібрилятори. У нас є свій протокол і свій пул дій, котрі ми можемо робити. У лікарів ми не граємось.

Під час карантину волонтери на мотоциклах не лише виїжджали на ДТП і доставляли донорську кров, а й возили медпрацівників на роботу. Кажуть, навантаження збільшилося вп'ятеро.

Дмитро Буренін, керівник ГО "Мотохелп":

Ми недавно рахували статистику: 3200 годин волонтери за кермом - це дуже груба оцінка і це мінімальна оцінка. Більше, ніж 2,5 тонни бензину було витрачено на такі перевезення. Це була для нас фізично дуже важка робота, тому що о 5 ранку ти зазвичай виїжджаєш і о 10 ранку - ти вже в офісі, працюєш.

За минулий рік волонтери виїхали на майже 800 аварій, лише за травень доставили понад три десятки боксів донорської крові. Зараз готуються до масових спортивних заходів, де, як і завжди, - готові надавати невідкладну допомогу.