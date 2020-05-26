Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 78 человек. Всего с начала вспышки умерли более 32,9 тысячи человек, заявил во вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает издание Corriere della Sera.

Общее количество инфицированных коронавируса, по состоянию на 26 мая достигла 230,5 тысяч человек, за последние сутки зафиксировали 397 новых случаев болезни, фиксирующих стабильное снижение количества новых случаев COVID-19.

С начала эпидемии умерли 32 955 человек (в том числе за сутки зафиксировали 78 смертей, данный показатель снизился по сравнению с прошлым днем), выздоровели за все время 144 658 человек, что снова больше за число инфицированных в сутки, на интенсивной терапии находится 521 человек, количество которых уменьшается уже восьмую неделю подряд.

Ранее мы писали, что число зараженных COVID-19 в мире превысило 4,5 млн.