23 апреля Национальный банк Украины снизил размер своей учетной ставки с 10% до 8%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки из-за негативного влияния карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения. Это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина", - сказано в сообщении НБУ.

Решение Нацбанка позитивно оценил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Приветствую решение Национального банка по снижению учетной ставки до 8%. Такие действия регулятора позволят поддержать экономику в условиях коронакризиса. Дешевые и длинные кредиты для украинского бизнеса - один из приоритетов нашего правительства", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.

Изменение учетной ставки НБУ прежде всего влияет на процентные ставки по банковским депозитам и кредитам, объясняют финансовые аналитики. Ключевая ставка определяет стоимость займов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем выше процент, по которому банки предлагают собственные кредиты.

Учетная ставка обычно снижается при уменьшении инфляции (прогноз НБУ на 2020 год - 5%) и улучшении макроэкономической ситуации (НБУ ждет обвала ВВП в 2020 год на 5%). Это приводит к удешевлению банковских кредитов как для бизнеса, так и населения. Упадут и ставки по вкладам.

Вместе с тем, снижение учетной ставки сразу на 2% может являться сигналом того, что Нацбанк включает печатный станок. С помощью облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) правительство покрывает дефицит госбюджета. Вкладываться в них частные банки не спешат, но покупают госбанки. Под это НБУ выдает им рефинансирование.

Как правило, оно сопровождается эмиссией гривны, что приводит к снижению ее курса против доллара. Это будет на руку экспортерам, которые продают товар за валюту. Кроме того, в пересмотренном бюджете-2020 заложен курс 29,5 грн за доллар. Все говорит о том, что нацвалюту ждет плавная девальвация. На сколько - зависит от множества факторов, в том числе сроков получения траншей МВФ.

23 апреля курс доллара на межбанковском валютном рынке подрос до 27,11 гривны. Нацбанк укрепил официальный курс гривны на 4 копейки. На 24 апреля установлен такой официальный курс валют: