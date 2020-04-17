Из-за пандемии коронавируса COVID-19 экономика Украины в 2020 году сократится на 4,2%, однако уже в 2021 году ВВП вырастет на 2,4%. Об этом сообщает в своем прогнозе Министерство экономического развития.

Инфляция в 2020 году ускорится до 7% против 4,1% по итогам 2019 года. Вместе с тем в 2021 году рост цен замедлится до 5,9%.

По мнению экспертов, наибольшую угрозу для экономического восстановления Украины несет возможное продолжение карантина и его усиление из-за неспособности властей сдержать распространение коронавируса.

Эксперты, которые приняли участие в написании консенсус-прогноза "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", в первую очередь рекомендовали властям предоставить государственную финансовую помощь наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса.

Кроме того, экономисты советуют Кабмину увеличить дефицит бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов.

Среди средне и долгосрочных эффектов пандемии специалисты Минэкономики называют ускорение процессов диджитализации (переход на цифровые методы работы и компьютеризация - ред.), роботизации и рост популярности удаленной работы вне офиса.

Наибольшими рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов. Кроме того, экспертов тревожит значительный рост дефицита государственного бюджета и "кассовых разрывов" в Пенсионном фонде Украины и других фондах государственного социального страхования.