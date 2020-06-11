Децентралізація створила можливості розвитку, настав час сформувати стратегії зростання країни і громад - Гройсман [ Редактировать ]
Започаткована в 2014 році реформа децентралізації - формування об’єднаних громад з необхідним набором інструментів управління та новими підходами до формування якості життя людей - надала достатньо можливостей розвитку територій. І зараз все частіше постає питання таких стратегій розвитку - як для держави в цілому, так і для найменшої громади в найвіддаленішому куточку України. Про це сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
"Де ми є, ми всі розуміємо. А от що робити далі і куди ми йдемо, цього розуміння немає, - сказав Володимир Гройсман. - Натомість для кожної області, для кожної громади, для держави в цілому таке розуміння має з’явитися. Децентралізація створила великі можливості, щоб незалежно від того, в якому куточку живе людина, вона відчувала себе захищеною, заможною і у безпеці".
За словами Володимира Гройсмана, настав час реально працювати над цим і бути тими, хто не пише "чергових творів", а формує реалістичні плани і набуває досвіду в їх реалізації.
Прикметно, наголосив політик, що такі команди є. Одна з них вже формує нову стратегію розвитку Вінниці та області до 2030 року. Документ має стати планом для всього регіону і враховувати поточні реалії - як з огляду на економічну ситуацію в державі та пандемію, так і з огляду на перспективи формування громад і завершення реформи децентралізації.
Володимир Гройсман нагадав, що Вінниця 6 років поспіль очолює всеукраїнські рейтинги комфортності життя, ведення бізнесу, залучення інвестицій, формування сприятливої комунікації з місцевою владою. І зараз місто ставить перед собою мету стати інноваційним центром ідей - управління, міського простору, соціально-побутових умов життя тощо.
Важливо, що частина напрацювань вже реалізована. У місті працює програма підтримки вінничан у період карантину - у контексті збереження робочих місць, фінансової підтримки найбільш вразливих верств населення, забезпечення системи охорони здоров’я всім необхідним.
Такий досвід, зазначив Володимир Гройсман, не може бути виключно регіональним. Його можна і треба поширювати, як на окремо взяті громади, так і на всю державу в цілому. Особливо в нинішніх умовах, коли кілька місяців поспіль українці так і не можуть отримати чіткого, зрозумілого і конкретного плану подолання кризових явищ, спричинених як об’єктивними, так і внутрішніми факторами.
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