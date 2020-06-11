Росія та Китай найбільше поширювали дезінформацію щодо епідемії коронавірусу. Про це заявила віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова. За її словами, інформаційні кампанії, проваджені РФ та КНР, мали на меті посіяти паніку серед європейців та дестабілізувати ситуацію в ЄС.

Для цього здебільшого було задіяно соцмережі. Йоурова закликала ретельно перевіряти інформацію, отриману в інтернеті. Також фахівці ВООЗ спантеличені низькою летальністю в Росії від СOVID-19 відносно кількості інфікованих. І просять владу країни розкрити метод, за яким встановлюють причину смерті заражених.