Небувалий сплеск нових захворювань на СOVID-19 зафіксовано в Україні. За добу по країні виявлено 689 нових інфікованих.

Також зареєстровано 21 летальний випадок. Найбільший приріст заражених на Львівщині - 125 людей. Зростає кількість захворілих у столиці - 91 випадок. Загалом, спалахи коронавірусу зафіксували у п'яти регіонах, зробивши 18 тисяч тестів за добу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми всі вийшли з карантину ми всі вирішили що його вже не існує, що такої загрози як COVID-19 немає. Просто подивіться на цифри які кожного дня ми фіксуємо. Не тільки на цифри захворюваності, подивіться на цифри летальних випадків, вчора 23, сьогодні 21 людина, це ж не просто цифри.