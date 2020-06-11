В Україні зафіксували небувалий сплеск захворювань на СOVID-19 [ Редактировать ]
Небувалий сплеск нових захворювань на СOVID-19 зафіксовано в Україні. За добу по країні виявлено 689 нових інфікованих.
Також зареєстровано 21 летальний випадок. Найбільший приріст заражених на Львівщині - 125 людей. Зростає кількість захворілих у столиці - 91 випадок. Загалом, спалахи коронавірусу зафіксували у п'яти регіонах, зробивши 18 тисяч тестів за добу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми всі вийшли з карантину ми всі вирішили що його вже не існує, що такої загрози як COVID-19 немає. Просто подивіться на цифри які кожного дня ми фіксуємо. Не тільки на цифри захворюваності, подивіться на цифри летальних випадків, вчора 23, сьогодні 21 людина, це ж не просто цифри.
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