SpaceX виведе на орбіту десятки інтернет-супутників [ Редактировать ]
Вже завтра американська компанія SpaceX виведе на орбіту ще 58 інтернет-супутників. Старт запланований на космодромі в американському штаті Флорида. Супутники відправлять у космос на ракеті-носії Falcon 9. Якщо запуск відбудеться гладко, це буде вже дев'яте виведення на орбіту інтернет-супутників в рамках проекту Star-link.
Нині орбітальне угруповання SpaceX налічує 480 космічних апаратів. Нагадаю, компанія Ілона Маска планує вивести загалом 12 тисяч таких супутників, щоб забезпечити всіх землян інтернет-покриттям.
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