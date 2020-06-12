СOVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
683 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 16 людей померли, 426 одужали. Найбільший спалах на Львівщині: більше ста інфікувань. Далі слідують Київ та Вінничина.
У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що серед померлих досить багато людей віком до 50-років і без супутніх захворювань.
Жінка, 37 років не мала супутніх захворювань. Чоловік, 46 років не мав супутніх захворювань, якщо ми вважаємо що можна просто забути про коранавірусну хворобу, то я хочу сказати, що СOVID-19 ні про кого не забуває.
по теме
Коли в Україні відкриють кінотеатри
Попереднє рішення про поновлення роботи кінотеатрів ухвалили на зустрічі представників мінохорони здоров'я, мінкульту та представників кіноіндустрії
Головний лікар України пояснив антирекорд захворюваності
Антирекорд захворюваності на коронавірус в Україні пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко
В Україні зафіксували антирекорд інфікувань коронавірусом
За добу майже 700 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали вдвічі менше. Двадцять один пацієнт помер. І сьогоднішня невтішна статистика доволі серйозно вплинула і на загальну
Коли відкриють туристичну перлину України для візитів
Обачність Європи цілком зрозуміла. За час пандемії там підтвердили майже півтора мільйони хворих та більше ста сімдесяти тисяч смертей від COVID-19
Росія та Китай поширювали дезінформацію щодо епідемії коронавірусу
Інформаційні кампанії, проваджені РФ та КНР, мали на меті посіяти паніку серед європейців та дестабілізувати ситуацію в ЄС