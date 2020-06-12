683 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 16 людей померли, 426 одужали. Найбільший спалах на Львівщині: більше ста інфікувань. Далі слідують Київ та Вінничина.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що серед померлих досить багато людей віком до 50-років і без супутніх захворювань.