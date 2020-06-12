Зеленский сделал заявление о причинах роста COVID-19 [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский рассказал, почему в Украине может наблюдаться рост рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Так, это может быть связано с увеличением количества тестирований.
Перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерам, надо понять причины роста числа больных, считает президент.
Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина.
Президент поставил задачу подробно докладывать ему о развитии ситуации в регионах, мониторить потребности местных жителей, чтобы оперативно оказывать помощь в случае необходимости.
Ранее мы писали, что в Украине второй день подряд фиксируют рост числа зараженных.
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