Зеленский и Левен на брифинге в Киеве / Фото: Офис президента

В пятницу, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поздравил главу шведского правительства с Национальным днем ​​Швеции, который праздновали 6 июня.

Стороны обсудили ситуацию с распространением и сдерживанием коронавирусной инфекции на территории обоих государств.

Также собеседники сфокусировались на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, запланированной на 18 июня. Зеленский предложил, чтобы одной из ключевых тем стало усиление координации между ЕС и странами-партнерами в преодолении глобальных кризисов.

Для нас принципиальными являются три элемента, определяющие дальнейшее развитие Восточного партнерства: фиксация европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержка территориальной целостности партнеров, дальнейшая интеграция рынков с ЕС в соответствии с соглашениями об ассоциации на основе четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, людей). Рассчитываем на поддержку Швецией наших подходов.

В ответ Левен подчеркнул, что надеется, что "живой" саммит Восточного партнерства состоится уже в начале 2021, ведь там можно будет обсудить конкретные достижения и принять декларацию по европейской перспективы Украины.

Зеленский также сообщил о процессе урегулирования на Донбассе и дополнительно подчеркнул необходимость возвращения Крыма на повестку дня.

Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестке дня. Годами звучало только вопросы прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно из Крыма.

Левен эту идею поддержал.

Кроме того, был поднят вопрос о сбитом под Тегераном самолете МАУ.

Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ. В результате ротации был сменен глава Центра специальных операций борьбы с терроризмом.