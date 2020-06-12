Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что не поддерживает введение второго этапа пенсионной реформы, который предусматривает увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. Об этом он заявил во время заседания Федерации работодателей Украины (ФРУ).

"Модифицировать (пенсионную систему) нужно, но это не должно быть за счет увеличения. Наоборот, надо уменьшать эти вещи. Потому что это идет наша позиция, которую мы обсуждали, если это идет не за счет увеличения. Реформировать систему надо, но однозначно ни в коем случае чтобы это не были какие-то дополнительные нагрузки", - заявил Петрашко в ответ на аргументы главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького и председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили против перехода на второй уровень пенсионной реформы.

Перед этим Беленький отметил, что переход на второй уровень пенсионной реформы, который сейчас активно лоббируется профильным комитетом Верховной Рады Украины, предусматривает дополнительную налоговую нагрузку как на рабочих, так и на работодателей.

"Что по сути делает этот второй уровень пенсионной реформы? Это общеобязательный уровень, который предусматривает на первом этапе в дополнение к ЕСВ, налогу на доходы физических лиц примерно по 2% как с рабочих, так и работодателей. Это законопроект №2683 Галины Третяковой, который был одобрен профильным комитетом Верховной Рады", - пояснил Беленький.

При этом он добавил, что сейчас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе она увеличится еще на 4%.

"В деньгах это будет около 100 миллиардов гривень ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, неизвестно", - отметил глава Федерации металлургов.

"Катастрофа! Наоборот, надо снижать", - ответил на это Саакашвили.

"Мы вас тоже поддерживаем в этом вопросе и считаем, что так не должно быть. Мы тоже давали негативный вывод", - сказал Петрашко.

При этом Саакашвили выразил беспокойство, что лоббисты законопроекта могут списать такие его положения на требования МВФ.

"Недавно был пресс-релиз на сайте Министерства социальной политики. Они встречались с экспертом по пенсионным вопросам МВФ. Он так очень толерантно ответил на вопрос, поддерживают ли они введение второго уровня. Он сказал, что мы в принципе не против, но Украина должна отвечать определенным условиям. И министерство это расценили как то, что МВФ поддерживает. На самом деле не поддерживает. На самом деле это две проблемы – увеличение и сохранение этих средств. Как их защитить от инфляции, как компенсировать административные расходы на управление этими средствами. Это нужно зарабатывать не менее 15% годовых в гривне. Это непросто", - подытожил Беленький.