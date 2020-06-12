Україна отримала перший транш 2 мільярди 100 мільйонів доларів від Міжнародного Валютного Фонду за новою програмою співпраці, - повідомили в Національному банку. Востаннє Київ отримував гроші від МВФ у грудні 2018 року.

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Після послаблення карантину відновили роботу 70 відсотків закладів громадського харчування. Такі дані консалтингового агентства, яке опитало 4000 підприємств по Україні. Й навіть після відкриття літніх майданчиків - зафіксовано падіння виручки ресторанів та кафе в середньому на 50 процентів, - порівняно з докризовим періодом. Найменше постраждали компанії, які працювали лише на доставку їжі - зниження прибутку тут лише на 4 відсотки.

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Кінотеатри в Україні почнуть приймати глядачів з 2 липня. - такі попередні домовленості Мінохорониздоров'я та міністерства культури. Про це заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Павло Сушко.

Зокрема, він повідомляє, що кінозали були не готові відкритися через нестачу нових кінострічок. Відновлення роботи з 10 червня, як передбачалося, після послаблення умов карантину - завдало б збитків й так постраждалій внаслідок пандемії сфері. Очікується, що за місяць кінотеатри будуть готові задіяти персонал та техзабезпечення для відновлення роботи в регіонах, де зафіксована позитивна динаміка боротьби із COVID-19.

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Наступного місяця гречана крупа в Україні може подорожчати до 80 гривень за кілограм у магазинах, - такі зведені дані наводять аналітики агроринку. Наразі у роздріб кіло гречки коштує в середньому 50 гривень. Загалом, цей один з найпопулярніших в Україні продуктів подорожчав від початку року на 150%. Прогнози невтішні.

Єлизавета Малишко, аналітик консалтингового агентства:

При таких посевных, даже если урожайность будет на уровне прошлого года, валовый сбор может показать очередной антирекорд. В этом году - остатки ниже, что в совокупности с урожаем даст слабое предложение и более высокие цены.

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Україна перша серед продавців "чистої агрокультури" - тобто, найбільше з усіх європейських країн експортувала до ЄС органічних продуктів. Про це йдеться в офіційному звіті Європейської комісії щодо імпорту такої продукції на ринок 27 держав Євросоюзу. За рік українські поставки зросли до більш, ніж на 3 мільйони тонн. Це й зернові, олійні культури та фрукти. У ЄС органічні продукти користуються особливим попитом, оскільки вирощені "чистим методом" - без використання хімікатів та ГМО і виготовлені без харчових домішок.