У США розпочали масове тестування вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
Американська компанія "Модерна" розпочне масове тестування своєї вакцини на людях вже у липні.
В експерименті візьмуть участь 30 тисяч піддослідних. В компанії заявили: препарат показав гарні результати під час попередніх етапів, коли вакцину випробовували на кількох десятках добровольців. У більшості з них імунна система успішно почала продукувати необхідні антитіла.
Якщо масове тестування буде успішним, вакцина може з'явитися на ринку вже у січні, - заявили в компанії-розробнику.
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