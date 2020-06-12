Американська компанія "Модерна" розпочне масове тестування своєї вакцини на людях вже у липні.

В експерименті візьмуть участь 30 тисяч піддослідних. В компанії заявили: препарат показав гарні результати під час попередніх етапів, коли вакцину випробовували на кількох десятках добровольців. У більшості з них імунна система успішно почала продукувати необхідні антитіла.

Якщо масове тестування буде успішним, вакцина може з'явитися на ринку вже у січні, - заявили в компанії-розробнику.