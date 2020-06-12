Сергій Стерненко отримав підозру в умисному вбивстві та носінні холодної зброї. Нагадаємо, це екслідер "Правого сектору" в Одесі, та міський активіст.

Ще у 2018 році він пережив три напади, і під час третього - смертельно поранив одного з кривдників - Івана Кузнецова. Стерненко відкидає звинувачення в умисному вбивстві, та стверджує, що це був самозахист. Однак у СБУ кажуть, що у справі є експертиза, яка нібито доводить, що Стерненко наздоганяв Кузнецова і смертельного поранення завдав уже тоді, коли стану необхідної оборони не було.

Слідчі зазначають: тіло Кузнецова знайшли майже за 100 метрів від місця першої сутички. Тож, якщо провину Стерненка доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Сьогодні у Шевченківському суді Києва обирали запобіжний захід. Прокурори просили цілодобовий домашній арешт. Біля будівлі навіть сутички були між прихильниками Стерненка і правоохоронцями. Спочатку в залу засідань не допустили учасників акції на підтримку Стерненка, потім їх відтіснили від суду.