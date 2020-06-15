В Украину едут канадские военные [ Редактировать ]
В Украину возвращается военная канадская миссия. Цель приезда - возобновление обучения солдат и офицеров украинской армии. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.
В ближайшее время в Украину прибудут 90 канадских военных, которые после прохождения карантина возобновят тренировочную миссию. Позже в Украину прилетят еще 50 военных.
Обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области проводится вооруженными силами Канады с 2015 года в рамках операции Unifier.
Тренировочный процесс был остановлен в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Большая часть инструкторов вернулась в Канаду.
В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии в Украине до 2022 года.
Ранее мы писали о том, что в Канаде разбился самолет ВВС.
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