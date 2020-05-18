В Канаде разбился самолет ВВС, есть жертвы [ Редактировать ]
Стало известно, что самолет пилотажной группы канадских воздушно-военных сил (ВВС) The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Он потерпел крушения вскоре после взлета. Об этом сообщает пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF) в Twitter.
О состоянии личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб сначала не сообщали. Вскоре стало известно о гибели одного из членов команды.
"С тяжелым сердцем мы объявляем, что один из членов команды CF Snowbirds умер, а еще один получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что травмы не угрожают жизни пострадавшего.
Ранее мы писали, что под Киевом аварийно сел вертолет.
по теме
Под Кропивницким случилось кровавое ДТП
Как сообщается, авария случилась на автодороге "Александрия-Николаев"
В районе Конча-Заспы столкнулись Lexus и Range Rover
По предварительной информации, есть пострадавшие
Случился инфаркт: в Киеве водитель погиб в жутком ДТП
Авария произошла в промежутке между станциями метро "Шулавская" и "Берестейская"
В Киеве пьяный водитель протаранил три авто и попытался скрыться (видео)
В Днепровском районе Киева произошло жуткое ДТП