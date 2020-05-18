Стало известно, что самолет пилотажной группы канадских воздушно-военных сил (ВВС) The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Он потерпел крушения вскоре после взлета. Об этом сообщает пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF) в Twitter.

О состоянии личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб сначала не сообщали. Вскоре стало известно о гибели одного из членов команды.

"С тяжелым сердцем мы объявляем, что один из членов команды CF Snowbirds умер, а еще один получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что травмы не угрожают жизни пострадавшего.

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