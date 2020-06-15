В Еквадорі прокинувся вулкан Сангай (відео) [ Редактировать ]
В Еквадорі прокинувся вулкан Сангай. Гора викинула в небо стовп диму й попелу майже на три кілометри. Пил засипав 16 міст поблизу. Подекуди перекрили рух транспорту.
Влада закликає людей не виходити на вулицю без масок і обирати одяг, який максимально вкриває тіло. Зазвичай вулкан місцевим жителям не загрожує, бо розташований у джунглях. Та нині напрямок вітру змінився - і попіл почало заносити в міста.
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