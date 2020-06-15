В Еквадорі прокинувся вулкан Сангай. Гора викинула в небо стовп диму й попелу майже на три кілометри. Пил засипав 16 міст поблизу. Подекуди перекрили рух транспорту.

Влада закликає людей не виходити на вулицю без масок і обирати одяг, який максимально вкриває тіло. Зазвичай вулкан місцевим жителям не загрожує, бо розташований у джунглях. Та нині напрямок вітру змінився - і попіл почало заносити в міста.