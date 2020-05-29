Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса [ Редактировать ]
В Москве от коронавирусной болезни умер 81-летний режиссер Самвел Гаспаров - супруг советской и российской актрисы Натальи Вавиловой, сыгравшей Александру в фильме "Москва слезам не верит".
О его смерти в четверг, 28 мая, сообщил главный редактор журнала армян Узбекистана "Депи Апага" Георгий Сааков в Facebook.
"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров. Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел", – написал Сааков. Он выразил соболезнования вдове режиссера и пожелал ей скорейшего выздоровления после заражения коронавирусом.
Гаспаров умер за неделю до своего дня рождения – 7 июня режиссеру исполнилось бы 82 года.
Наталья Вавилова родилась в 1959 году в Москве. Актриса стала популярной после съемок в картине "Москва слезам не верит". С будущим супругом, режиссером Самвелом Гаспаровым она познакомилась во время премьеры фильма в 1979 году.
Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "А зори здесь тихие".
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