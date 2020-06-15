Министерство здравоохранения Украины разработало количество стран, где наблюдают высокий уровень опасности заражения COVID-19.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации, в этих государствах эпидемиологический показатель превышает норму заболеваемости населения в 40 человек на 100 тысяч жителей.

Отмечается, что иностранцы, которые прилетели в Украину должны будут иметь медицинскую страховку на случай заболевания коронавирусом.

Известно, что в список вошли:

США;

Великобритания;

Швеция;

Армения;

Бельгия;

Беларусь;

Нидерланды;

Россия;

ОАЭ;

Испания;

Молдова;

Франция;

Канада;

Италия.

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