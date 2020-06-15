В МОЗ опубликовали список "коронавирусных" стран [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины разработало количество стран, где наблюдают высокий уровень опасности заражения COVID-19.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По информации, в этих государствах эпидемиологический показатель превышает норму заболеваемости населения в 40 человек на 100 тысяч жителей.
Отмечается, что иностранцы, которые прилетели в Украину должны будут иметь медицинскую страховку на случай заболевания коронавирусом.
Известно, что в список вошли:
- США;
- Великобритания;
- Швеция;
- Армения;
- Бельгия;
- Беларусь;
- Нидерланды;
- Россия;
- ОАЭ;
- Испания;
- Молдова;
- Франция;
- Канада;
- Италия.
Читайте еще, в Украине коронавирус выявили у 656 людей. Всего в стране насчитывается 31 810 случаев выявления коронавирусной инфекции.
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