Нацполіція призначила службову перевірку через заворушення біля Шевченківського райсуда [ Редактировать ]
Гаряче сьогодні було і під Шевченківським райсудом столиці. Сутички, фаєри та затримання супроводжували чергове засідання у справі ексочільника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Йому й досі намагаються обрати запобіжний захід. Нагадаю, активіста підозрюють у навмисному вбивстві.
Вже зранку приміщення суду оточили силовики. А коли туди підтягнулися прихильники Стерненка - почалася штовханина. Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, натомість мітингарі заявили про побиття.
І на знак протесту перекрили дорогу біля суду. Керівник столичної поліції пообіцяв передати всі матеріали до ДБР, щоб там з'ясували, чи не перевищили силу його підлеглі.
Андрій Крищенко, очільник Національної поліції Києва:
Я призначив службову перевірку. Двох поліцейських було відсторонено. П'ять людей було доставлено до відділу Нацполіції. Один за те, що конфліктував з журналісткою одного з телеканалів. Інші - за те, що коли поліція намагалась вирішити цей конфлікт, вони перешкоджали діям поліції.
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