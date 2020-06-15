Гаряче сьогодні було і під Шевченківським райсудом столиці. Сутички, фаєри та затримання супроводжували чергове засідання у справі ексочільника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Йому й досі намагаються обрати запобіжний захід. Нагадаю, активіста підозрюють у навмисному вбивстві.

Вже зранку приміщення суду оточили силовики. А коли туди підтягнулися прихильники Стерненка - почалася штовханина. Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, натомість мітингарі заявили про побиття.

І на знак протесту перекрили дорогу біля суду. Керівник столичної поліції пообіцяв передати всі матеріали до ДБР, щоб там з'ясували, чи не перевищили силу його підлеглі.

Андрій Крищенко, очільник Національної поліції Києва: