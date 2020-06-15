Не минуло і двох років, і правоохоронці нарешті дійшли висновку щодо замовників нападу на Катерину Гандзюк. Головному підозрюваному - очільнику Херсонської облради Владиславу Мангеру за клопотанням прокурора сьогодні мали б змінити запобіжний захід із застави на ув'язнення. Втім, чиновник в суд не з'явився.

Аби дізнатися причини - від самого ранку під печерським райсудом столиці зібрались журналісти. Серед них була і наша Ірина Розова.

До Печерського райсуду столиці Владислав Мангер не з'явився. Мовляв, перебуває на лікуванні в кардіологічному диспансері. У херсонській області, облраду якої він досі очолює.

Андрій Синюк, прокурор:

Крім того, вчора його переведено в реанімаційне відділення вказаного диспансеру, водночас вживаються заходи до перевірки встановленого лікарем діагнозу, в тому числі із залученням лікарів з інших регіонів, які можуть бути незалежними.

Прокурори наполягають: аби змінити запобіжний захід на утримання під вартою - Мангера треба затримати і примусово доставити до судової зали. Достовірність його діагнозу обіцяють перевірити найближчими днями.

Не довіряють підозрюваному й активісти. Вони впевнені, Владислав Мангер у лікарні переховується. Адже близькі та соратники Гандзюк ще після її загибелі назвали його прізвище серед ймовірних замовників.

Ольга Решетилова, подруга Катерини Гандзюк:

Серед замовників ми називаємо колишніх на той момент на очільників Херсонської області, це Мангер - голова обласної ради, це і Гордєєв на той момент голова облжержадміністрації, і їх заступник Олег Рищук. Лдин із організаторв - це Левін, людина з досить великим кримінальним досвідом.

Цьогоріч, наприкінці квітня, Владислава Мангера назвали замовником вбивства вже в Офісі генпрокурора. За версією слідства, він організував напад на Гандзюк разом з експомічником депутата херсонської облради Олексієм Левіним, якого нещодавно затримали в Болгарії та заарештували.

Олексій Симоненко, заступник Генерального прокурора:

За вказані дії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років. Провівши додаткові допити, експертизи та інші слідчі дії прокурори дійшли висновку, що зібраних доказів достатньо для складання обвинувального акту та передачі справи до суду.

Проте це викликало хвилю протестів. В оточенні Гандзюк заявляли, що зібраних доказів не вистачить і Мангера можуть виправдати. Минулого тижня прокурори таки вирішили ще попрацювати над справою. Нагадаємо, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року.

Злочинець вилив на дівчину літр сірчаної кислоти. Вона отримала численні Опіки і провела в лікарні три місяці. Але життя Катерини врятувати не вдалося. Четвертого листопада вона померла.